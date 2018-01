LAZIO, PARISI è IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA

25 gennaio 2018- 14:08

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del Centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio". Lo scrive su Facebook il leader di Epi, Stefano Parisi, accettando la candidatura. "Si è trattato di una scelta difficile - ammette - E' una scelta difficile perché tanti di voi hanno lavorato per costruire le liste e la nostra presenza alle elezioni per Camera e Senato, divenuta ora incompatibile con la mia candidatura alla guida della coalizione nella Regione della Capitale". "Abbiamo tuttavia deciso di accettare - sostiene - perché siamo un partito nuovo, costruito in solo un anno di lavoro e dobbiamo innanzitutto consolidare la nostra presenza in tutta Italia, nelle comunità, nei territori".