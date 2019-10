29 ottobre 2019- 18:23 Lazio: Salvini, 'occhio a regione, Zingaretti o fa presidente o capo Pd'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Occhio anche a regione Lazio, non so quanto tempo abbia Zingaretti per controllare le liste di attesa negli ospedali. O fai il capo del Pd, che litiga con Di Maio, o amministri i tanti problemi della regione". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio.