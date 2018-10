18 ottobre 2018- 15:33 L.difesa: Lega, prossima settimana in Aula, bene lavoro svolto

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - La prossima settimana il disegno di legge in materia di legittima difesa, licenziato dalla commissione Giustizia del Senato, approderà in Aula. Ne danno notizia il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, e il relatore del provvedimento, Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia del Senato, dopo il voto positivo della commissione al mandato al relatore a riferire in Aula. “Non possiamo che esprimere una grande soddisfazione per il lavoro svolto, con il prezioso supporto degli uffici ministeriali e del Senato, e per il contributo degli esponenti dell’opposizione. L’iter -spiegano- non è ancora concluso: il testo sarà vagliato dal Senato e, ricevuto il via libera, passerà in seconda lettura alla Camera. Entro l’anno la riforma della legittima difesa dovrebbe diventare operativa a tutti gli effetti".