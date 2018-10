18 ottobre 2018- 18:36 L.difesa: Meloni, per noi impegno per altri solo slogan

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "La difesa è sempre legittima: pensavamo di non essere i soli a credere in questo principio assoluto che Fratelli d’Italia ha scritto nero su bianco e presentato in Parlamento. Ci siamo evidentemente sbagliati: nel testo sulla legittima difesa approvato dalla maggioranza in commissione Giustizia del Senato restano l’ampia discrezionalità del giudice e la proporzionalità tra difesa e offesa". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia."Questo significa -aggiunge- che per alcuni ‘la difesa è sempre legittima’ è solo uno slogan buono per le foto sui social e per le magliette, mentre per Fdi è un impegno solenne preso con gli italiani. Fratelli d’Italia non indietreggia di un centimetro: ci batteremo per cambiare questa stortura”.