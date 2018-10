18 ottobre 2018- 15:35 L.difesa: Valente (Pd), cittadini più soli

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Con il testo sulla cosiddetta legittima difesa approvato dalla maggioranza in commissione Giustizia al Senato, lo Stato lascia più soli i cittadini. Alla maggiore domanda di sicurezza risponde denunciando la sua incapacità di farsene carico e chiedendo ai singoli cittadini di proteggersi da soli, esponendoli così a più rischi e più violenza". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, vicecapogruppo al Senato e componente della commissione Giustizia. "Quanto al processo che si promette di evitare -aggiunge- spiace registrare il voto contrario di tutta la maggioranza all’unico emendamento che avrebbe consentito di chiudere più in fretta le indagini nei casi in cui si era agito palesemente per legittima difesa, stante che con l'obbligatorietà dell'azione penale il processo non si può evitare. L’unico vero modo per garantire ai cittadini più protezione è quello di continuare a investire sulle Forze dell’Ordine e di incentivare l’uso di strumenti e dispositivi per la sicurezza nei domicili privati. Alle azioni di contrasto -conclude Valente- andrebbero aggiunte serie azioni di prevenzione, a partire da maggiori investimenti e risorse per combattere marginalità e degrado di interi quartieri delle nostre città".