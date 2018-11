14 novembre 2018- 08:22 Le mani delle mafie sul gioco online: 68 arresti

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - Sessantotto arresti e ottanta perquisizioni in tutta Italia, con sequestri per circa un miliardo di euro. E' questo l'esito di un'indagine svolta dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo con Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e Dia, che ha portato all'arresto di importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché di imprenditori e prestanome. I reati contestati sono tutti riconducibili all’associazione mafiosa, al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio ed autoriciclaggio, all’illecita raccolta di scommesse online ed alla connessa fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni.Le indagini hanno riguardato i gruppi criminali che si erano spartiti, e controllavano con modalità mafiose, il lucrosissimo mercato della raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi e non, per un volume di giocate superiore a 4,5 miliardi di euro su diverse piattaforme online gestite appunto dalle associazioni delittuose.