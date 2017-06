LECCE: CONFTRASPORTO, BINARI UNICI COPRONO QUASI 50% INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

14 giugno 2017- 10:58

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Mai più. Così iniziava l’intervento di qualche rappresentante del Governo dopo la tragedia avvenuta in Puglia nel 2016 che ha provocò 27 morti e cinquanta feriti. Eccoci di nuovo e, per fortuna, questa volta sembra essere andata meglio per quanto riguarda i dati numerici, dieci feriti. Resta interamente la vergogna che in un Paese vi siano ancora binari unici che coprono quasi il 50% delle infrastrutture ferroviarie di collegamento". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè."Mentre si investono risorse per acquisire quote azionarie di società ferroviarie, di autobus o metropolitane delle città italiane o all’estero le reti regionali ferroviarie sono delle vere e proprie entità dove l’utente che deve esercitare il diritto alla mobilità rischia l’incolumità. A quando il prossimo? (purtroppo)", conclude.