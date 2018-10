16 ottobre 2018- 20:34 Lecco: ruba cibo dalla mensa di una scuola, arrestato

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver rubato cibo dalla mensa di una scuola elementare. E' accaduto la scorsa notte a Garlate, in provincia di Lecco. L'uomo, residente in provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Olginate nel giardino antistante l'istituto, in possesso di prodotti alimentari che aveva asportato dalla cucina della scuola.Durante la perquisizione, i carabinieri gli hanno trovato addosso cinque coltelli e quattro cacciaviti di varie dimensioni, utilizzati per lo scasso. Per lui sono scattate le manette.