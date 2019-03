18 marzo 2019- 13:47 Lega: a Palermo nascono circolo e dipartimenti (2)

(AdnKronos) - "Palermo guarda a tutta la Sicilia per avviare la rivoluzione del buon senso che ha fatto decollare regioni come Veneto, Lombardia, Liguria - aggiunge Gelarda - che tanto farà nelle regioni dove si è appena votato, dall'Abruzzo alla Sardegna, per risollevare più in generale tutto il Mezzogiorno. La Sicilia è in fondo a tutte le classifiche per qualità della vita. Non siamo neanche più la Cenerentola: siamo sotto allo zerbino, con i nostri figli costretti ad emigrare. E' intollerabile".