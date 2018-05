2 maggio 2018- 08:49 Lega: Antonio Giudice confermato coordinatore circolo di Gela

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Antonio Giudice è stato confermato, per acclamazione, coordinatore della Lega di Gela (Caltanissetta). "La motivazione dell’ acclamazione, è stata individuata nel voler continuare un percorso iniziato 4 anni fa", si legge in una nota. "Ancora carico delle emozioni che questi anni di militanza mi hanno regalato e dei risultati ottenuti – ha detto Giudice, subito dopo avere ricevuto la fiducia dei leghisti - intendo continuare a condividere con i militanti storici queste emozioni. Certo di poter contare su ciascuno di loro, garantisco il mio impegno. Il senatore Stefano Candiani, coordinatore regionale, coadiuvato in questa fase delicata di riassetto, da Fabio Cantarella, nostro portavoce in Sicilia, con la sua autorevole e comprovata esperienza politica individuerà le persone, più idonee a rappresentare il movimento nel territorio”.