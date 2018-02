LEGA: ATTAGUILE, FLAT TAX AL 15% NON è SOLITA BALLA

1 febbraio 2018- 18:16

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Non le solite balle per catturare voti con l’inganno ma una proposta fondata sugli studi condotti da economisti di livello che hanno individuato anche le risorse necessarie ad attuare questa rivoluzione fiscale". Così il segretario della Lega siciliana Angelo Attaguile ha illustrato, in conferenza stampa a Catania, la rivoluzione fiscale voluta dal partito e che prevede una flat tax al 15%. Le risorse per attuarle verranno "7 miliardi di euro di Iva dall’incremento dei consumi, 1,5 miliardi di euro dai nuovi occupati che la Flat tax genererà, 20 miliardi di euro dall’emersione della base imponibile - spiega - considerato che un fisco giusto, accompagnato da sanzioni severissime per chi evade, spinge a pagare le tasse. E poi il primo anno sono previsti 35 miliardi di euro di extragettito e 25 miliardi nel secondo anno". Grande attenzione anche sulla "pace fiscale" fortemente voluta dalla Lega nel programma del centrodestra.