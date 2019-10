29 ottobre 2019- 21:06 Lega: Battistoni, 'solidarietà a Centinaio, perseguire autori vile atto'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Verso il collega Gian Marco Centinaio è in corso un assalto preoccupante che merita la massima attenzione degli organi di polizia. Quando un politico viene colpito nella propria sfera familiare per le proprie idee non si può rimanere fermi a guardare. L'atto, ancora più vile perché anonimo, merita di essere perseguito. Sarebbe un segnale forte. Al collega senatore Centinaio, la mia più sentita solidarietà. Sono convinto che non sarà certo un gesto del genere a mettere in discussione la sua iniziativa politica". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni.