Lega: Bersani, Salvini mette persone alla gogna, siamo oltre Costituzione

Roma , 7 dic. (AdnKronos) - "Che un ministro degli Interni faccia il provocatore mettendo alla gogna delle persone, donne in particolare, per lanciare una manifestazione politica, è cosa che supera l'immaginazione oltre che la Costituzione”. Lo afferma Pier Luigi Bersani, commentando la campagna della Lega in vista della manifestazione di sabato. “Esistono o no autorità superiori a un ministro? Esistono o no autorità superiori a un governo? Si facciano sentire prima che in questo pese si venga alle mani”, aggiunge Bersani.