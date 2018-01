LEGA: BOLDRINI, SALVINI NON SA ESPORRE CONCETTO SENZA INSULTARE

12 gennaio 2018- 16:31

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Salvini non sa esporre un concetto senza insultare,non ha idee né argomenti. Per questo dovrebbe scusarsi con gli italiani: al Paese servono proposte serie, non improbabili slogan e volgarità. Noi abbiamo altro di cui occuparci #Disuguaglianze #Lavoro #Ambiente #Studio #Diritti". Lo scrive su twitter Laura Boldrini replicando a Matteo Salvini.