10 luglio 2019- 18:18 Lega: cartelli Pd in aula Camera su 49 mln e i 65 mln inchiesta BuzzFeed

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Cartelli con scritti due numeri: 49 e 65. Ovvero i 49 milioni di rimborsi della Lega e i 65 milioni di finanziamenti russi di cui parla oggi l'inchiesta del sito on line britannico BuzzFeed News. Ad esporli sono stati i parlamentari del Pd in aula alla Camera al momento del voto sul disegno di legge sulla delega al Governo in materia di turismo.