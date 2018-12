5 dicembre 2018- 09:48 Lega: Cecchetti, sabato in migliaia da Milano per Salvini

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - "Saremo migliaia". Il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, commissario del partito a Milano, Fabrizio Cecchetti, assicura che "da Milano ci sarà una vera e propria mobilitazione: migliaia di cittadini raggiungeranno la Capitale o con mezzi propri o con treni speciali, per salire sui quali e' possibile ancora contattare le sezioni di zona. Insomma, sarà l'occasione per passare 'dalle parole ai fatti', recitando il titolo dell'appuntamento". Cecchetti descrive un popolo leghista pronto a stringersi "intorno al nostro leader Matteo Salvini e a celebrare i primi buoni risultati ottenuti dal governo in questi primi cinque mesi. Ma sarà anche un impulso per andare avanti con più forza e determinazione". L'appuntamento con 'L'Italia rialza la testa! Prima gli italiani! #dalle parole ai fatti' è alle 11 in Piazza del Popolo "e, dai segnali raccolti dalle segreterie territoriali, il cuore di Roma sarà 'invaso' da migliaia di sostenitori della Lega - ribadisce - di ogni eta' ed estrazione sociale. I nostri sforzi di questi mesi stanno ottenendo i primi, grandi frutti: dal decreto Sicurezza all'inizio del superamento della legge Fornero, senza dimenticare la diminuzione dell'80 per cento degli sbarchi. Insomma, abbiamo dimostrato di non limitarci a parole, ma di agire giorno e notte per il bene degli italiani". "E siamo convinti - conclude - che questo sia soltanto l'inizio perché il governo del cambiamento saprà veramente dare risposte concrete ai bisogni degli italiani".