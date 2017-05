LEGA: CONSULTE AVVIANO TAVOLO DI LAVORO PER PROGRAMMA REGIONE LOMBARDIA

27 maggio 2017- 20:20

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Questa mattina, nella sede di via Bellerio, alla presenza del governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, si sono riunite le consulte della Lega Lombarda per avviare i lavori, divisi per tavoli tematici, per fornire un costruttivo contributo alla stesura del programma amministrativo della Regione per la prossima legislatura. Lo rende noto il Carroccio, precisando che un centinaio di militanti, esperti in varie materie, hanno lavorato divisi in tavoli confrontandosi con gli assessori regionali e i consiglieri regionali intervenuti.Soddisfatto del confronto il governatore lombardo Roberto Maroni: "Ho ricevuto spunti interessanti di cui terrò conto - spiega -. Adesso aspetto le proposte definitive delle consulte che mi verranno consegnate il prossimo primo luglio". Quello dell'ascolto e del confronto, per arrivare a delle proposte concrete, è "un metodo di lavoro che ho molto apprezzato". E' stata "una mattinata utile e proficua" e per questo "ci tengo a ringraziare tutti coloro che stanno partecipando ai tavoli dando così un loro importante contributo".A coordinare i lavori della consulte leghiste il parlamentare Guido Guidesi, che sottolinea: "Abbiamo ascoltato una relazione del presidente Maroni e ci siamo confrontati con alcuni assessori e consiglieri, aprendo i tavoli di lavoro che produrranno una serie di proposte concrete per sviluppare e arricchire il programma amministrativo per la prossima legislatura su temi cruciali per i cittadini e il territorio lombardo quali la salute, il sociale, l'ambiente, le infrastrutture, il lavoro e le attività produttive".