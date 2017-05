LEGA: CONSULTE AVVIANO TAVOLO DI LAVORO PER PROGRAMMA REGIONE LOMBARDIA (2)

27 maggio 2017- 20:20

(AdnKronos) - Guidesi annuncia poi che "consegneremo i risultati di questi tavoli di lavoro in una nuova riunione, già fissata il prossimo primo luglio, con il presidente Maroni che ha ringraziato per il contributo e si è detto soddisfatto per questa iniziativa di ascolto e confronto".Presente ai lavori anche il segretario nazionale della Lega Lombardia, Paolo Grimoldi che ha tenuto a ringraziare "Guido Guidesi e tutti i militanti per l'importante e approfondito lavoro che stanno svolgendo, un lavoro fondamentale per dare un contributo da parte della Lega alla stesura del programma con cui vinceremo le prossime elezioni e ben governeremo la Lombardia per i successivi cinque anni, nella legislatura dell'autonomia, in cui la nostra Regione disporrà di maggiori competenze e risorse grazie al voto di milioni di cittadini al referendum del prossimo 22 ottobre che cambierà molte cose per noi lombardi".