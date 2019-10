24 ottobre 2019- 12:37 Lega: Delrio, 'grave comportamento Salvini, vogliamo risposte'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Conte ha scelto rapidamente di presentarsi al Copasir e ha messo in luce una condotta trasparente da parte del Governo. Al contrario è grave il comportamento di Salvini, che nonostante le sollecitazioni non ha mai riferito in Parlamento". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a Rainews24. "Un emissario della Lega, amico personale dell'ex ministro dell'Interno si è presentato in un albergo chiedendo finanziamenti. Questo è un fatto che va chiarito, perché le relazioni del ministro in Russia potrebbero essere state il tramite attraverso cui faccendieri russi si inserivano nelle elezioni italiane. Vogliamo risposte sulla regolarità e sulla democrazia nel nostro Paese", conclude.