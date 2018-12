11 dicembre 2018- 10:45 Lega: Di Maio, Centemero indagato? Ne parlerò con Salvini, non minimizzerà

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Sul caso Centemero, il tesoriere della Lega iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Bergamo per finanziamento illecito ai partiti, "chiederò chiarimenti a Salvini, sono certo che non minimizzerà. Prima di dichiarare pubblicamente bisogna parlare con i nostri contraenti del contratto di governo, ma sicuramente Salvini non minimizzerà...". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.