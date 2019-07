10 luglio 2019- 19:00 Lega: Di Maio, 'orgoglioso di M5S, mai contatti con finanziatori occulti'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Sto leggendo di audio di soldi dei petrolieri russi trasferiti alla Lega. Io posso dirvi solo una cosa, che ogni volta che sento questa roba sono sempre più orgoglioso del M5S: noi mai un contatto con finanziatori occulti, petrolieri o altre nazioni per giochi geopolitici sotterranei". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sull'inchiesta Buzzfed."Abbiamo sempre avuto le risorse da voi con piccole donazioni, le abbiamo sempre raccolte e ce le siamo fatte bastare e ora siamo al governo. A me non mi frega niente, né di chi vende la coca cola né di chi vende vodka. Io sono orgoglioso di essere portavoce del Movimento 5 stelle", conclude.