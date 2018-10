18 ottobre 2018- 16:13 Lega: ex-segretaria Bossi, segnalai a Salvini che i soldi stavano sparendo

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "A Salvini segnalai tutto, lui era vice segretario federale, e con lui avevo un rapporto cameratesco. Era uno di noi. Gli dissi di fare qualcosa perchè stavano sparendo tutti i soldi. Ma non si sbilanciò molto quando glielo dissi". Lo dice Daniela Cantamessa, ex dipendente e storica ex segretaria di Umberto Bossi a The Post Internazionale a proposito dei fondi del Carroccio. "Tutto cominciò dopo il 2012", riferisce. "Quando Bossi si è dimesso aveva lasciato nelle casse del partito circa 40 milioni di euro", poi con la "gestione Maroni" le cose cambiarono nell'organizzazione. "Maroni, invece di usare la struttura storica della Lega, utilizzava strutture esterne che avevano dei costi molto alti" nonostante "la Lega avesse la sua struttura contabile che funzionava". Cantamessa dice inoltre di aver avvertito Salvini, allora vice segretario federale della Lega, di quanto stava accadendo: "A Salvini segnalai tutto".