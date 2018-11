20 novembre 2018- 18:42 Lega: Faggi nuova vicepresidente gruppo al Senato

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Nel corso della sua assemblea settimanale tenutasi oggi, il gruppo Lega-Salvini-PSdAz al Senato ha indicato la senatrice Antonella Faggi quale vice presidente". Lo dichiara Massimiliano Romeo, capogruppo Lega-Salvini Premier-PSdAz in Senato. "La senatrice Faggi andrà a sostituire la senatrice Stefania Pucciarelli, nei giorni scorsi nominata presidente della commissione per i Diritti Umani di Palazzo Madama, affiancherà il senatore Paolo Tosato, vice presidente vicario, e i senatori Enrico Montani e Christian Solinas, vice presidenti. Prosegue l'impegno del nostro gruppo per portare avanti con determinazione il programma di buonsenso indicato dal segretario Matteo Salvini per cambiare il Paese".