5 gennaio 2019- 12:34 Lega: folla per Salvini a Teramo, 'bello stare senza rompiballe centri sociali'

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - Folla a Teramo per Matteo Salvini che non si è sottratto ai tanti, tantissimi che si sono messi in coda per farsi un selfie con il ministro dell'Interno. "Che bello stare in mezzo a gente normale, positiva e sorridente senza i rompiballe dei centri sociali", ha detto Salvini durante una diretta Fb. "E' così da stamattina. Una calorosa, fantastica, costruttiva accoglienza a Teramo. Che sia di buon auspicio per un buon anno, positivo e costruttivo in tutta Italia", ha aggiunto il ministro che oggi sarà anche a L'Aquila.