29 settembre 2019- 16:16 Lega: Giorgetti, '1 mln il 19 ottobre? non sparo numeri ma ci sarà tanta gente'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - Un milione alla manifestazione del 19 ottobre a piazza San Giovanni? "Io non sparo numeri a caso ma ci sarà molta, molta gente c’è grande attesa". Lo dice Giancarlo Giorgetti a 'In mezz'ora in Più'.