29 settembre 2019- 16:15 Lega: Giorgetti, 'nel Ppe? non lo escludo'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "La Lega nel Ppe? Non lo escluderei a priori. Con la Csu bavarese, ad esempio, ci sono molti elementi di consonanza”. Lo dice l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a 'In mezz'ora in Più'.