23 ottobre 2019- 17:27 Lega: M5S, 'quattro domande sui presunti fondi russi, #salvinirispondi'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Matteo Salvini è scappato dal Parlamento, non ha chiarito la vicenda legata ai presunti fondi russi alla Lega e continua a non rispondere a legittime domande. Lo abbiamo visto, incalzato dai cronisti di Report, imbarazzato in certi silenzi e imbarazzante nelle solite battute puerili che non fanno ridere nessuno. I cittadini chiedono semplicemente trasparenza e verità: Salvini non risponde". Così il MoVimento 5 Stelle sul Blog delle Stelle."Eppure si tratta di un’inchiesta per presunta corruzione internazionale che riguarderebbe lui e la Lega, con contraddizioni e punti oscuri ancora tutti da chiarire e che politicamente vanno subito chiariti. L’inchiesta di Report svela alcuni retroscena sui rapporti tra Matteo Salvini e Gianluca Savoini. Come racconta Luigi Moncalvo, ex direttore de 'La Padania', pare che i due fossero 'compagni di merende', legati da una forte amicizia che si è cementata in un rapporto 'di grande complicità' quando entrambi lavoravano al quotidiano.