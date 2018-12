11 dicembre 2018- 15:24 Lega: M5S, Salvini non minimizzi, su Centemero chiarezza

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti ‘illeciti’ ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Lo dichiarano Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato."E per quanto riguarda le fondazioni legate ai partiti vogliamo quella trasparenza che per troppo tempo è mancata in Italia. Per questo motivo nello Spazzacorrotti, che approveremo nelle prossime settimane, prevediamo norme che garantiranno assoluta trasparenza sui finanziamenti di cui beneficeranno partiti, movimenti e fondazioni collegate”, concludono.