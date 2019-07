10 luglio 2019- 18:26 Lega: Marcucci (Pd), 'Salvini stavolta non se la cava con alzata di spalle, #Legarublona'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "La Lega questa volta non può cavarsela con una alzata di spalle o scaricando di fatto Savoini. C'è una domanda secca a cui Salvini deve rispondere: c'è stata o non c'è stata una trattativa con i russi? Savoini in quell'incontro chi rappresentava? #legarublona". Lo scrive su twitter il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.