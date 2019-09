16 settembre 2019- 14:03 Lega: Maroni, 'Pontida successo, rinnovata alleanza tra Salvini e suo popolo'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Pontida è stato un grande successo, che ha visto una grande e rinnovata alleanza tra il popolo della Lega e il suo leader: questo il significato" della manifestazione di ieri. Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.A chi gli domanda se il popolo della Lega abbia perdonato a Salvini di aver fatto cadere il governo giallo verde, "non era questione di perdonarlo - taglia corto l'ex governatore lombardo - perché il popolo della Lega era convinto di questa scelta, certo avrebbe voluto lasciare il governo per nuove elezioni, ma la colpa" di un mancato ritorno alle urne e della nascita di un esecutivo Pd-M5S "non è di Salvini, ma del Presidente della Repubblica e di Conte, questo è quel che il popolo di Pontida ha detto chiaramente ieri". Quanto agli insulti e agli attacchi, anche contro i giornalisti presenti alla kermesse leghista, "non so di preciso cosa sia successo, non sono in grado di dare giudizi perché non ho assistito", dice l'ex segretario della Lega.