22 febbraio 2019- 12:08 Lega: Molinari-Romeo, 'odio e violenza fuori da politica'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - “L’odio e la violenza non fanno parte della politica. Siamo davvero indignati per le ennesime scritte vergognose apparse contro Matteo Salvini". Lo affermano i capigruppo della Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari."Chi pensa di intimorirci e spaventarci -aggiungono- ha sbagliato tutto. Siamo per il confronto, il dibattito, anche acceso, ma chi semina odio e non ha altri armi se non auspicare la morte deve essere isolato e punito con pene severe. Questa non è opposizione politica ma semplicemente istigazione alla violenza che va stigmatizzata e combattuta da tutti, nessuno escluso”.