24 luglio 2019- 19:47 Lega: Patuanelli, sfuriata Conte? Io mi coordino con Di Maio

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "La sfuriata di Conte? Ma no, quale sfuriata... Ad ogni modo le scelte politiche che per mio tramite il Movimento prende in quest’Aula debbono essere concordate con il nostro capo politico, Luigi Di Maio... E lo dico con tutto il rispetto e la stima che ho, ci mancherebbe, per il presidente”. Lo dichiara il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli, all'AdnKronos che ha assistito allo sfogo del presidente del Consiglio -causa gli scranni vuoti del M5S in Senato- lasciando l'Aula di Palazzo Madama.