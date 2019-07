11 luglio 2019- 18:34 Lega: Pd, 'Salvini tranquillo? allora dica sì a commissione inchiesta'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Se Salvini e Fontana sono tranquilli è una buona notizia. Vorrà dire che consentiranno a Conte di venire a riferire la prossima settimana in Parlamento sui rapporti tra la Lega ed emissari di Putin, e che soprattuto la Lega darà il via alla commissione di inchiesta che il Pd propone di istituire". Lo dice ai microfoni di Radio Rai, il senatore dem Alan Ferrari, dell'ufficio di presidenza Pd a Palazzo Madama."Quanto alla Presidente Casellati ed al suo atteggiamento oggi in Aula-ha aggiunto- mi consenta una battuta: meno male che la terza carica dello Stato non aveva incarichi durante lo scandalo Watergate: avrebbe potuto definire anche quel caso 'pettegolezzo giornalistico".