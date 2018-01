LEGA: PIPPO BAUDO, SALVINI TEMPERAMENTO FOCOSO MA DA POLITICA TONI ESASPERATI

24 gennaio 2018- 18:30

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - “Salvini ha un temperamento focoso e quindi spinge la sua Lega in maniera molto ardente. I toni però sono esasperati da parte di tutti”. Lo dice Pippo Baudo a margine del premio alla carriera conferitogli dall’università E-campus a Milano.“Io mi associo al pensiero del presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, che ha invitato i politici a essere modesti e a non promettere cose che non possono mantenere, aggiunge.