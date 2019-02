4 febbraio 2019- 14:07 Lega: poliziotto firma a gazebo Salvini, Questura Palermo apre inchiesta

Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - La questura di Palermo, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta amministrativa per accertare quanto accaduto a Partinico", dove ieri un poliziotto in divisa, mentre era in servizio, ha firmato l'appello per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La foto, che ha sollevato una polemica, è stata postata dalla militante leghista Katya Caravella sui social. Oggi la decisione del questore Renato Cortese di avviare una indagine amministrativa.