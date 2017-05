LEGA: PRIMARIE, SALVINI VOTA DOMENICA A MILANO

12 maggio 2017- 14:54

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - Matteo Salvini, segretario federale uscente della Lega Nord, che si è ricandidato alle primarie per il rinnovo della segretaria del Carroccio, voterà domenica 14 maggio a Milano alle 10 al seggio di via Bellerio. Lo comunica il suo staff in una nota.