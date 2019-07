24 luglio 2019- 17:29 Lega: Raciti (Pd), 'Salvini cede a pressioni russe, interrogazione su caso Lukoil'

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "La presunta trattativa tra la Lega di Salvini e la Russia non è, per quanto aberrante, solo un fatto di cronaca politica e giudiziaria. È invece la dimostrazione di cosa accade quando qualcuno svende gli interessi del proprio Paese a una potenza straniera, come successo in Sicilia". Così, in un post su Facebook, il deputato del Pd Fausto Raciti che ha annunciato la richiesta di un’interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno sul caso di Priolo e della raffineria della Isab Lukoil. "A Priolo, in provincia di Siracusa c’è una raffineria, la Isab Lukoil - continua - È un impianto russo. Davanti a questi impianto ci sono spesso stati scioperi dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per via del mancato rinnovo di un appalto che ha causato gravi perdite di posti di lavoro. Qui però, con una circolare del prefetto, si è stabilito il divieto di assembramenti davanti ai cancelli della fabbrica, motivandolo con ragione di ordine pubblico. Già così suona male. Ma oggi apprendiamo che suona pure peggio. Le cose sono andate in questo modo: l’ambasciatore russo in Italia scrive una bella letterina al ministro Salvini: 'Caro Matteo'".