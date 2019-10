18 ottobre 2019- 21:22 Lega: Renzi, 'malore Salvini colpa nostri insulti? è messaggio odio'

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "Dire che è colpa dei nostri insulti" il malore avuto da Matteo Salvini "significa dare un messaggio di odio verso l'avversario che va respinto". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda. "Non siamo mai stati, non siamo e non saremo mai quelli che odiano, quelli che attaccano un nemico, ma quelli che forti delle proprie idee, spiegano che la pensiamo in modo radicalmente diverso dalla politica di odio di Salvini".