6 ottobre 2019- 15:29 **Lega: Renzi, 'Salvini ha speso parte dei 49 milioni per alimentare la 'Bestia'?'**

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il senatore Matteo Salvini ha speso o non ha speso parte dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire agli italiani per alimentare la sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica". E' la denuncia di Matteo Renzi durante la scuola di formazione 'Futura' a Terrasini dove è intervenuto via Skype. "Io sostengo che Salvini ha speso una parte di quei soldi per 'la Bestia' - dice - Io sono disponibile a rinunciare alla immunità parlamentare, a differenza sua, io non scappo come lui. E' evidente che su quella Bestia c'è ancora molto da sapere...", dice.