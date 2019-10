20 ottobre 2019- 13:51 Lega: Renzi, 'Salvini? pensavo fosse un don Rodrigo e invece è un don Abbondio...'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - Matteo Salvini "è il classico tipo che certe cose non te le dice guardandoti negli occhi". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda sul fatto che ieri Matteo Salvini abbia tirato in ballo i genitori del leader di Iv dal palco di San Giovanni. "Gli avrei risposto in modo molto fermo e gli sarebbe passata la voglia di dire certe cose... pensavo fosse un don Rodrigo e invece è un don Abbondio e don Abbondio, pere me, è sempre stato decisamente peggio don Rodrigo".