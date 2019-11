3 novembre 2019- 10:55 Lega: Rotondi, 'Ruini intelligenza superiore, ma Salvini non è Berlusconi'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ruini è un’intelligenza superiore,e ha ragione a dire che l’unità dei cattolici è difficile da costruire,e bisognerebbe dialogare con Salvini. Il Cardinale aggiunge di non conoscere Salvini, e questo è il punto: Salvini non è Berlusconi, protesi e incarnazione vivente di una prosecuzione della Dc concava e convessa. Salvini sfida il cattolicesimo politico nei suoi valori fondamentali: laicità, mitezza, linguaggio, misura.Tant’è che si pone contro Salvini non solo la sinistra cattolici, ma anche noi moderati. Pur credendo nei miracoli,il Cardinale si convinca :di Berlusconi ne nasce uno ogni tre secoli". Così Gianfranco Rotondi commenta l’intervista del Cardinale Ruini al ‘Corriere della sera'.