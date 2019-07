11 luglio 2019- 20:50 Lega: Salvini a pm, 'rubli a casa mia o in casse partito non li trovate'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Ho pieno rispetto per le indagini in corso ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.