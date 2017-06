LEGA: SALVINI, ALFANO MAI IN UNA COALIZIONE CON NOI

26 giugno 2017- 17:31

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Non puoi stare a Roma con il Pd e poi volerci tornare con Salvini. Questo è fuori discussione". Non usa giri di parole il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, per ribadire il suo 'no' a una coalizione futura con Alleanza Popolare. In occasione di un incontro nel quartier generale della Lega per commentare i risultati delle amministrative, il segretario chiarisce: "Alfano per quanto mi riguarda non sarà mai parte di una coalizione di cui fa parte la Lega".