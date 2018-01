LEGA: SALVINI, BERLUSCONI IN EUROPA? ITALIA NON HA BISOGNO DI GARANTI

22 gennaio 2018- 11:09

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - “L'Italia non ha bisogno di garanti”. Lo afferma il segretario della Lega Nord Matteo Salvini in visita al mercato di via Moretto da Brescia a Milano, rispondendo alle domande dei cronisti sugli incontri dei prossimi giorni di Silvio Berlusconi con i vertici dell’Unione Europea. “Siamo una Repubblica libera e sovrana, che è stata calpestata da interessi che arrivavano da Bruxelles e da Berlino. Semmai sono gli italiani che hanno bisogno di garanzie sul fatto che non verranno depredati, derubati e affamati da scelte sbagliate”, conclude Salvini.