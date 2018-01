LEGA: SALVINI, CANDIDATURA BOSSI? VEDREMO, SE NON C'è CONDIVISIONE...

15 gennaio 2018- 13:14

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - La presenza di Umberto Bossi nelle liste della Lega? Nella "formazione delle liste onori e oneri spettano al segretario della Lega, come è sempre stato. Per chiunque voglia candidarsi serve la condivisione di un progetto, quindi è chiaro ed evidente che se qualcuno continua a dirmi non andare a Roma, non andare in Sardegna, non andare in Sicilia, non condivide questo progetto". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ai cronisti che, in sala stampa a Montecitorio, gli chiedono della candidatura di Umberto Bossi."Non abbiamo ancora parlato - aggiunge il segretario del Carroccio - voglio sapere qual è il suo intendimento e se c'è condivisione sulla linea della Lega".