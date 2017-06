LEGA: SALVINI, DA OGGI LAVORIAMO A PROGETTO NAZIONALE

12 giugno 2017- 13:36

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Se il buongiorno si vede dal mattino da oggi lavoriamo con entusiasmo al progetto nazionale, in ottica autonomista, federalista". Così Matteo Salvini, segretario del Carroccio, commentando i risultati del primo turno elettorale delle amministrative nel quartier generale di via Bellerio a Milano. "Finito il primo tempo, ora c'è il secondo tempo da giocare e da vincere. Sicuramente per la Lega - evidenzia - è un risultato molto, molto, molto positivo. Le partite più belle e aperte sono tutte dove ci sono sindaci uscenti di centrosinistra" dice riferendosi ad esempio "ad Alessandria, Como, Monza", Salvini indica l'"Ottimo risultato a Piacenza con il candidato del centrodestra in vantaggio. Spiace per Parma con la Lega al 12% e gli alleati di centrodestra al 2%. Ballottaggio - elenca Salvini - a Vignola con la Lega al 18%, e siamo in terre rosse per eccellenza. A Morciano di Romagna si va al ballottaggio, e pure a Riccione. Ballottaggio anche a Camaiore, Lucca, Pistoia. Abbiamo sfiorato il primo turno in tanti comuni lombardi dove la Lega è anche sopra al 30%, penso a Tradate. E ancora Cantù, Senago, Desenzano, Palazzolo sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Legnano". Insomma, "questa la dedico - ironizza il segretario - a quei fenomeni che dicevano che essere presenti a livello nazionale ci avrebbe penalizzati in casa". Ci sono risultati, fa notare ancora, "anche in Lazio, in Puglia e Sicilia. A San Fermo sul Colle in provincia di Bari il candidato 'Noi con Salvini' prende l'8%. A L'Aquila il 6,5%, a Guidonia l'8%, a Ladispoli l'11%. Non avevamo presentato centinaia di liste" tiene a precisare Salvini, chiarendo che "avevamo scelto di presentarci in pochi comuni e concentrarci su quelli. Ma ci sono percentuali tra il 5 e l'11% e in alcuni comuni, soprattutto nel Lazio siamo davanti agli altri partiti del centrodestra". In tutto questo, chiosa, "c'è tanto spazio per crescere".