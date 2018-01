LEGA: SALVINI, D'ALEMA DI UN ALTRO PIANETA, NON CI PREOCCUPA

22 gennaio 2018- 10:27

(AdnKronos) - Milano, 22 gen."D’Alema vive su un altro pianeta, ma noi non ci preoccupiamo di lui". Lo afferma il segretario della Lega Nord Matteo Salvini in visita al mercato di via Moretto da Brescia a Milano, commentando le parole di Massimo D'Alema che ha parlato di deriva neo fascista della Lega. "Questo è un quartiere dove prima si votava a sinistra e ora si voterà Lega perché siamo gli unici rimasti a parlare di pensioni, operai e quartieri popolari", conclude Salvini.