LEGA: SALVINI, DATI DIMOSTRANO CHE BOSSI SBAGLIA A DIRE DI NON PENSARE A ITALIA

13 giugno 2017- 20:18

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Per la prima volta abbiamo preso l'8 per cento a Santeramo in Colle in provincia di Bari, l'8 per cento a Guidonia, il 10 per cento a Ladispoli, il 5 per cento a Mondragone in provincia di Caserta. Quindi quando Bossi diceva fregatene di quello che accade in mezza Italia e nel resto del mondo io dicevo no, perchè se c'è un'ingiustizia che mi chiama ad andare in Puglia, in Sardegna o in Sicilia è mio dovere andarci e tornerò anche per il ballottaggio a L'Aquila, perchè è una città che merita tanto". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7.