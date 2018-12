7 dicembre 2018- 21:24 Lega: Salvini, domani non comizio ma festa e chiaro messaggio all'Europa

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “Domani comizio? No, è una grande festa e un chiaro messaggio all’Europa”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista della manifestazione di domani a Piazza del Popolo alla quale si sono accreditati oltre 400 giornalisti italiani e stranieri. Sul fronte della comunicazione digitale, accanto ai tradizionali #primagliitaliani e #dalleparoleaifatti, che testimoniano i successi dei primi 6 mesi di governo, la comunità online del 'Capitano' ha puntato sull’hashtag #iocisono. Oltre alla campagna Facebook che invita ad aggiungere alla foto profilo questo hashtag, per la prima volta con grafica tricolore, Salvini sta ripubblicando sul suo account Instagram le “storie” piú originali e divertenti degli utenti che lo “taggano”: foto del popolo in viaggio verso la manifestazione, videosaluti, meme divertenti. Previste per domani la diretta Facebook, Instagram, Twitter e Youtube della giornata e alcune “sorprese” sul fronte social nel momento dell’intervento di Matteo Salvini. “Sono in arrivo in mattinata oltre 250 pullman, alcune decine si sono aggiunti tra ieri e oggi -dice Alessandro Panza, responsabile organizzativo- e 3 treni speciali. Attendiamo decine di migliaia di persone, centinaia di sindaci da tutta Italia”.