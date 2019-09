24 settembre 2019- 09:32 Lega: Salvini, 'fondi russi vicenda surreale, Conte pensi a sue ombre'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "E' una vicenda surreale e non c'è niente da chiarire, lo faranno i giudici: chi meglio di loro? Non c'è un rublo, un dollaro, una matita o una merendina fuori posto". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Skytg24, parlando dell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Al premier Giuseppe Conte, che ha parlato di un chiarimento 'urgente e necessario, "ci sono alcune interrogazioni del Pd giacenti in Parlamento - replica il leader della Lega - alle quali non ha mai risposto, sulla sua professione, su presunti conflitti di interesse. Sono dubbi sollevati dai suoi attuali alleati di governo, che ipotizzano conflitti d'interesse e ombre nel suo passato, pensi a quelle". Mentre sui fondi russi "c'è un indagine e ho totale fiducia nei magistrati, chi meglio di loro possono fare chiarezza?".